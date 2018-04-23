Грузовик «собрал» шесть машин в одном из дворов Нижнего Новгорода
Об этом сообщают очевидцы.
Об этом сообщают очевидцы.
Большая неприятность ждала автомобилистов, припарковавших свои машины в одном из дворов на улице Мокроусова в Сормовском районе. В минувшее воскресенье туда приехал грузовик, который врезался сразу в несколько авто.
— Во двор заехал водитель на грузовике, собрал шесть машин, — пишут очевидцы в соцсетях.
«ГАЗон» с удлиненным кузовом буквально разметал легковушки по парковке, некоторые машины были достаточно сильно повреждены. У грузовика оказался сильно разбита водительская сторона кабины.
Очевидцы произошедшего утверждают, что водитель грузового автомобиля был пьян. Обстоятельства произошедшего уточняются.