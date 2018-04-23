Узбекистанец осужден на 9 лет за попытку примкнуть к ИГ в Сирии

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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Суд в Узбекистане приговорил гражданина страны к 9 годам тюремного заключения за пропаганду религиозного экстремизма и попытку примкнуть к вооруженным формированиям в Сирии, связанным с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя судебных органов республики.

«Каримжон Кадыров, 1992 года рождения, уроженец Джизакской области, приговорен к девяти годам тюремного заключения за пропаганду идей религиозного экстремизма и попытку выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористических групп», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе следствия было установлено, что Кадыров в августе 2015 года выехал на заработки в Россию, где попал под влияние представителей радикальной группировки «Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ).

Под влиянием радикалов он через один из мессенджеров поддерживал связь с боевиками в Сирии, после чего заявил о своем намерении выехать в эту страну для участия в боевых действиях на стороне ИГ.

«Кадыров получил от исламистов денежные средства на покупку авиабилетов по маршруту Нижневартовск-Москва-Баку-Стамбул. В конце января 2017 года он был задержан в Стамбуле местными сотрудниками правоохранительных органов во время прилета из Баку и был депортирован в Грузию, поскольку предъявил во время прилета фальшивый паспорт гражданина этой страны», — пояснил представитель суда.

По итогам взаимодействия спецслужб Узбекистана и Грузии Кадыров был выслан на родину, где предстал перед судом, уточнил собеседник агентства.

В Узбекистане судебные и правоохранительные органы регулярно сообщают о приговорах в отношении граждан, вербовавших соотечественников в ряды террористических групп, а также планировавших отправиться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне ИГ.