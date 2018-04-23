На Южном Урале пациентка проглотила иглу на приеме у стоматолога
Женщине пришлось обращаться за помощью к хирургам.
Женщине пришлось обращаться за помощью к хирургам.
Обычный визит к дантисту едва не обернулся трагедией для жительницы Челябинской области. Об этом шокирующем случае она подробно рассказала на одном из популярных сайтов.
Женщина пришла пломбировать зуб. В процессе лечения
Я почувствовала как,
Дальше ей пришлось самостоятельно ехать в поликлинику, а затем на рентгеноскопию в Магнитогорск. Наконец, врачи вынесли вердикт. Медики сказали, что инородное тело миновало все опасные места и находится в толстом кишечнике. Для его извлечения может потребоваться операция. Однако, через три дня оно благополучно вышло наружу «естественным путем».. Женщина решила оставить иголку себе на память. Не исключено, что она будет судится с врачом, подвергшим ее жизнь опасности.