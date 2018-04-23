На Южном Урале пациентка проглотила иглу на приеме у стоматолога

Дальше ей пришлось самостоятельно ехать в поликлинику, а затем на рентгеноскопию в Магнитогорск. Наконец, врачи вынесли вердикт. Медики сказали, что инородное тело миновало все опасные места и находится в толстом кишечнике. Для его извлечения может потребоваться операция. Однако, через три дня оно благополучно вышло наружу «естественным путем».. Женщина решила оставить иголку себе на память. Не исключено, что она будет судится с врачом, подвергшим ее жизнь опасности.