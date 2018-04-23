В ГИБДД рассказали подробности трагической аварии в Октябрьском

Столкнулись «Лада Калина» под управлением 25-летнего жителя Бакалинского района и грузовик КамАЗ, за рулём которого находился 31-летний местный житель. В результате аварии водитель легкового автомобиля и его 23-летняя пассажирка из города Октябрьский от полученных травм скончались на месте происшествия.