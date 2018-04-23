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09:38 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В ГИБДД рассказали подробности трагической аварии в Октябрьском

ДТП произошло накануне, 22 апреля, рано утром в городе Октябрьский на 1 км автодороги Октябрьский-Туймазы.

Столкнулись «Лада Калина» под управлением 25-летнего жителя Бакалинского района и грузовик КамАЗ, за рулём которого находился 31-летний местный житель. В результате аварии водитель легкового автомобиля и его 23-летняя пассажирка из города Октябрьский от полученных травм скончались на месте происшествия.

Всего, по данным пресс-службы ГИБДД по РБ, за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано пять автомобильных аварий, в которых три человека погибли и трое получили травмы.

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