В ГИБДД рассказали подробности трагической аварии в Октябрьском
ДТП произошло накануне, 22 апреля, рано утром в городе Октябрьский на 1 км автодороги
ДТП произошло накануне, 22 апреля, рано утром в городе Октябрьский на 1 км автодороги
Столкнулись «Лада Калина» под управлением 25-летнего жителя Бакалинского района и грузовик КамАЗ, за рулём которого находился 31-летний местный житель. В результате аварии водитель легкового автомобиля и его 23-летняя пассажирка из города Октябрьский от полученных травм скончались на месте происшествия.
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