Обналичили 220 млн рублей: в Самаре задержали «черных банкиров»
Доход злоумышленников составил 15,4 млн.
Доход злоумышленников составил 15,4 млн.
В Самаре полиция и Росгвардия задержали участников организованной группы. Их подозревают в незаконных финансовых операциях, сообщили в
Всем членам группы от 39 до 48 лет. Среди них есть одна женщина. Злоумышленники совершали банковские операции без государственной регистрации и разрешения. Они придумали схему, по которой безнал клиентов поступал через несколько организаций на счета физических и юридических лиц по поддельным платежным поручениям. После этого «черные банкиры» обналичивали деньги и передавали клиентам. С каждой транзакции злоумышленники брали комиссию.
По сведениям полиции, задержанные обналичили около 220 млн рублей. Доход превысил 15,4 млн рублей.
Как ранее сообщала «Комсомольская правда — Самара», офис злоумышленников был на улице
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