Обналичили 220 млн рублей: в Самаре задержали «черных банкиров»

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре полиция и Росгвардия задержали участников организованной группы. Их подозревают в незаконных финансовых операциях, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Всем членам группы от 39 до 48 лет. Среди них есть одна женщина. Злоумышленники совершали банковские операции без государственной регистрации и разрешения. Они придумали схему, по которой безнал клиентов поступал через несколько организаций на счета физических и юридических лиц по поддельным платежным поручениям. После этого «черные банкиры» обналичивали деньги и передавали клиентам. С каждой транзакции злоумышленники брали комиссию.

По сведениям полиции, задержанные обналичили около 220 млн рублей. Доход превысил 15,4 млн рублей.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда — Самара», офис злоумышленников был на улице Стара-Загора около парка Гагарина. В банде было четверо мужчин и одна женщина. Некоторые из них работали в сфере предпринимательства.

Во время обыска в офисе правоохранители нашли печати фирм-однодневок, бухгалтерские и уставные документы, черновые списки, сим-карты, сотовые телефоны, банковские карты.