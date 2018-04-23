В Санкт-Петербурге задержали вооруженного мужчину
Пистолет и патроны оказались пригодными к стрельбе.
Пистолет и патроны оказались пригодными к стрельбе.
Мужчина с пистолетом и патронами попался полицейским в Красногвардейском районе
— По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «незаконные приобретения, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Подозреваемый задержан, — сообщили в
К слову, в последнее время в Северной столице участились случаи стрельбы на улицах. С помощью оружия горожане решают любые проблемы — с законом или с парковкой.
Так, в конце прошлой недели