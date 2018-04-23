В Санкт-Петербурге задержали вооруженного мужчину

Источник: Комсомольская правда

Мужчина с пистолетом и патронами попался полицейским в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Он шел вдоль Пискаревского проспекта, когда привлек внимание правоохранителей. Как потом показала экспертиза, и оружие, и боеприпасы, изъятые у него, были пригодны к стрельбе.

— По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «незаконные приобретения, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Подозреваемый задержан, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

К слову, в последнее время в Северной столице участились случаи стрельбы на улицах. С помощью оружия горожане решают любые проблемы — с законом или с парковкой.