Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Немцы боятся: РФ может окончательно порвать с ЕС - эксперт
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Сестра Кейт Миддлтон впервые станет мамой
Иран пообещал перейти к "очень неприятным для американцев" мерам
Лариса Долина помолодела на 20 лет
Женщину в Британии осудили за домашнее насилиеДевушка в течение почти четырех лет причиняла бойфренду не только моральный, но и физический вред
Сестра Кейт Миддлтон впервые станет мамой
Елена Исинбаева восхитила поклонников стройной фигурой после родов
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Гол Ван Перси, финал «МЮ» и протест Гвардиолы: итоги уик-энда
Задоров вызван в сборную России для подготовки к чемпионату мира
Дочь певицы Славы показала пикантную татуировку
Лариса Долина помолодела на 20 лет
Мужчина во Франции получил третье лицо
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Арестован главный архитектор Краснодара
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
8Танцы для Ким Чен Ира
09:52 (мск), источник: Комсомольская правда

В Санкт-Петербурге задержали вооруженного мужчину

Пистолет и патроны оказались пригодными к стрельбе.

Источник: Комсомольская правда

Мужчина с пистолетом и патронами попался полицейским в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Он шел вдоль Пискаревского проспекта, когда привлек внимание правоохранителей. Как потом показала экспертиза, и оружие, и боеприпасы, изъятые у него, были пригодны к стрельбе.

— По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «незаконные приобретения, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Подозреваемый задержан, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

К слову, в последнее время в Северной столице участились случаи стрельбы на улицах. С помощью оружия горожане решают любые проблемы — с законом или с парковкой.

Так, в конце прошлой недели из-за парковки на газоне один житель Санкт-Петербурга выпустил в другого четыре пули из травматического пистолета. Но в больнице в итоге оказались оба.

Все новости региона
 Прокурор требует огромные сроки для "приморских партизан"
Моргана Фримана подозревают в сексуальной связи со сводной внучкой
В Госдепе заявили об открытости стран G7 для диалога с Россией
СМИ: Россия безвозмездно передаст Сирии зенитные комплексы С-300
Стало известно, как Польша будет защищаться от российских ракет
СМИ: Франция предложила Европе смягчить санкции против РФ
«Большая семерка» выступила за сохранение антироссийских санкций
Прокурор просит для «приморских партизан» от 8 до 25 лет колонии
Разработка военного беспилотника привела к уголовному делу
Спорт
«Спартак»: после провала Сегодня завершается 27-й тур чемпионата России
Авто
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки 24 апреля в Пекине откроется самое большое моторшоу в этом году. По количеству премьер пекинский автосалон обещает обогнать все остальные выставки. Чего нам ждать?
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Недвижимость
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Россияне могут начать строить жилье в Сирии
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Леди
Кто из звезд сохранил хорошие отношения после расставания Некоторые звезды разошлись, но это не стало причиной для прекращения дружеского общения. Как им это удается, и кто эти счастливчики – узнаем прямо сейчас.
Дети
Дети Пугачевой и Галкина перевоплотились в киногероев Лиза и Гарри растут настоящими артистами
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь