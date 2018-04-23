На поддельном сайте туристы оформляли визы в Египет почти в пять раз дороже

Источник: РИА "Новости"

Многие в течении последних четырех месяцев туристы оформляли электронную визу в Египет не на сайте египетского МИД, а на сайте egyptvisa.com, созданном компанией-посредником GCL Internet Services, которая оказывает услуги за оформление виз в США и Европе. При этом туристы платили вместо 25 долларов почти 120.

Подлог был раскрыт лишь недавно: иностранные туристы стали жаловать в МИД Египта на высокие сборы по визе, но, что самое важное — и на непредоставление виз как таковых.

В Египте провели свое расследование, по итогам которого МИД страны выпустил заявление о существовании визового сайта-«двойника», назвав его происхождение американским, и призвал туристов избегать его, обращаясь за визой лишь на государственный интернет-сайт (https://www.visa2egypt.gov.eg).

Однако до сегодняшнего дня «поддельный» визовый сайт продолжает успешно работать, и даже выдается в запросе международных поисковиков в первую очередь.