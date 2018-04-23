Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Немцы боятся: РФ может окончательно порвать с ЕС - эксперт
В России построили тягач «Вощина-1»
Галина Юдашкина рассказала, почему отказалась рожать в России
Единственная внучка развенчала легенду о Людмиле Гурченко
Алсу ответила на обвинения в пластике
Женщину в Британии осудили за домашнее насилиеДевушка в течение почти четырех лет причиняла бойфренду не только моральный, но и физический вред
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей
Летучая о «Ревизорро»: «Новые ведущие убили мое шоу»
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
«Спартак»: после провала
Муса — Мусаев — 2:1. Как ЦСКА обыграл «Краснодар»
Дочь певицы Славы показала пикантную татуировку
Лариса Долина помолодела на 20 лет
Мужчина во Франции получил третье лицо
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
8Танцы для Ким Чен Ира
10:14 (мск), источник: Newslab.ru

Пьяные школьницы разбились на мотоцикле по вине водителя без прав

ДТП произошло накануне в городе Иланский Красноярского края.

В городе Иланский в результате опрокидывания мотоцикла пострадали две 13-летние девочки-пассажирки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

По данным полиции, за рулем мотоцикла «Урал» находился 19-летний парень, у которого не было защитного шлема и водительских прав. Он не справился с управлением и в гаражном массиве мотоцикл перевернулся. В результате ДТП травмы получили две 13-летние пассажирки, которые находились в коляске. Они также не использовали мотошлемы. Одну из девочек госпитализировали, вторая отделалась ушибами.

«Установлено, что у школьниц имеются признаки алкогольного опьянения. В настоящий момент решатся вопрос о привлечении родителей девочек к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. В отношении мотоциклиста автоинспекторы составили несколько административных материалов: за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, за неиспользование мотошлема, за управление незарегистрированным и незастрахованным мотоциклом, за наличие неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортного средства, и за невыполнение обязанностей при ДТП. Общая сумма штрафов водителя может составить более 19 тысяч рублей», — рассказали в полиции.

Все новости региона
 Красноярец надругался над 6-летним сыном и сбежал
На правобережье Красноярска горит машина с пропаном
В Госдепе заявили об открытости стран G7 для диалога с Россией
СМИ: Россия безвозмездно передаст Сирии зенитные комплексы С-300
Стало известно, как Польша будет защищаться от российских ракет
СМИ: Франция предложила Европе смягчить санкции против РФ
«Большая семерка» выступила за сохранение антироссийских санкций
Прокурор просит для «приморских партизан» от 8 до 25 лет колонии
Разработка военного беспилотника привела к уголовному делу
Спорт
«Спартак»: после провала Сегодня завершается 27-й тур чемпионата России
Авто
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки 24 апреля в Пекине откроется самое большое моторшоу в этом году. По количеству премьер пекинский автосалон обещает обогнать все остальные выставки. Чего нам ждать?
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Недвижимость
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
7 правил для тех, кто снимает жилье в первый раз
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Леди
Кто из звезд сохранил хорошие отношения после расставания Некоторые звезды разошлись, но это не стало причиной для прекращения дружеского общения. Как им это удается, и кто эти счастливчики – узнаем прямо сейчас.
Дети
Дети Пугачевой и Галкина перевоплотились в киногероев Лиза и Гарри растут настоящими артистами
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь