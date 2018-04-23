Пьяные школьницы разбились на мотоцикле по вине водителя без прав

В городе Иланский в результате опрокидывания мотоцикла пострадали две 13-летние девочки-пассажирки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

По данным полиции, за рулем мотоцикла «Урал» находился 19-летний парень, у которого не было защитного шлема и водительских прав. Он не справился с управлением и в гаражном массиве мотоцикл перевернулся. В результате ДТП травмы получили две 13-летние пассажирки, которые находились в коляске. Они также не использовали мотошлемы. Одну из девочек госпитализировали, вторая отделалась ушибами.