Пьяные школьницы разбились на мотоцикле по вине водителя без прав
ДТП произошло накануне в городе Иланский Красноярского края.
ДТП произошло накануне в городе Иланский Красноярского края.
В городе Иланский в результате опрокидывания мотоцикла пострадали две 13-летние
По данным полиции, за рулем мотоцикла «Урал» находился 19-летний парень, у которого не было защитного шлема и водительских прав. Он не справился с управлением и в гаражном массиве мотоцикл перевернулся. В результате ДТП травмы получили две 13-летние пассажирки, которые находились в коляске. Они также не использовали мотошлемы. Одну из девочек госпитализировали, вторая отделалась ушибами.
«Установлено, что у школьниц имеются признаки алкогольного опьянения. В настоящий момент решатся вопрос о привлечении родителей девочек к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. В отношении мотоциклиста автоинспекторы составили несколько административных материалов: за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, за неиспользование мотошлема, за управление незарегистрированным и незастрахованным мотоциклом, за наличие неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортного средства, и за невыполнение обязанностей при ДТП. Общая сумма штрафов водителя может составить более 19 тысяч рублей», — рассказали в полиции.