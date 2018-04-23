В Хабаровском крае предупреждают об угрозе пожаров
Третий класс пожарной опасности сохраняется в четырех районах региона.
Третий класс пожарной опасности сохраняется в четырех районах региона.
Установилась сухая солнечная погода — а значит, выросла вероятность природных пожаров и загораний сухой растительности, предупреждают в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. В четырех районах края
— По данным статистики, основная причина природных пожаров в весенний период — человеческий фактор. Зачастую это небрежность при обращении с огнем в лесу во время работы и отдыха, брошенная горящая спичка, непотушенная сигарета, брошенный мусор и даже стекло, которое в солнечную погоду действует как зажигательная линза, — отметили в ведомстве.
Статистика природных пожаров и загораний сухой травы показывает, что их всплеск наблюдается в выходные дни, когда люди массово направляются отдыхать на природу. Сотрудники МЧС просят отдыхающих в предстоящие майские праздники быть внимательными и аккуратными — не оставляйте непотушенными костры, не бросайте в траву окурки, соблюдайте правила пожарной безопасности!