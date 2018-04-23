В Хабаровском крае предупреждают об угрозе пожаров

Источник: AP 2018

Установилась сухая солнечная погода — а значит, выросла вероятность природных пожаров и загораний сухой растительности, предупреждают в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. В четырех районах края по-прежнему сохраняется третий уровень пожарной опасности — в Верхнебуреинском, Солнечном районах и районах имени Лазо и Полины Осипенко — там введен особый противопожарный режим, действует запрет на посещение лесов.

— По данным статистики, основная причина природных пожаров в весенний период — человеческий фактор. Зачастую это небрежность при обращении с огнем в лесу во время работы и отдыха, брошенная горящая спичка, непотушенная сигарета, брошенный мусор и даже стекло, которое в солнечную погоду действует как зажигательная линза, — отметили в ведомстве.