В Калининграде на ул. Багратиона горел магазин

Сообщение о возгорании в Центр управления в кризисных ситуациях поступило 22 апреля в 13:33. Оно произошло в магазине на первом этаже пятиэтажного панельного дома. Для его ликвидации привлекались пожарные расчёты в составе десяти человек и двух единиц техники.