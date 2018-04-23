Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Немцы боятся: РФ может окончательно порвать с ЕС - эксперт
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Галина Юдашкина рассказала, почему отказалась рожать в России
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Собчак в платье за 126 тысяч рублей прогулялась по Лондону
Женщину в Британии осудили за домашнее насилиеДевушка в течение почти четырех лет причиняла бойфренду не только моральный, но и физический вред
Дети Пугачевой и Галкина перевоплотились в киногероев
Филипп Киркоров показал детям Петербург
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
«Спартак»: после провала
Муса — Мусаев — 2:1. Как ЦСКА обыграл «Краснодар»
Дочь певицы Славы показала пикантную татуировку
Лариса Долина помолодела на 20 лет
Мужчина во Франции получил третье лицо
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
В Крыму запретили строить жилье на берегу моря
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
8Танцы для Ким Чен Ира
10:17 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде на ул. Багратиона горел магазин

В Калининграде на улице Багратиона произошёл пожар в магазине. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Сообщение о возгорании в Центр управления в кризисных ситуациях поступило 22 апреля в 13:33. Оно произошло в магазине на первом этаже пятиэтажного панельного дома. Для его ликвидации привлекались пожарные расчёты в составе десяти человек и двух единиц техники.

«В бытовом помещении, площадью шесть квадратных метров, горела одежда и хозяйственный инвентарь. Магазин закопчен. Пострадавших нет», — отметили в ведомстве.

Все новости региона
 Как Калининградская область выбирала президента страны: трансляция "Клопс"
В Калининградский зоопарк привезли подругу для муравьеда Лектора
В Госдепе заявили об открытости стран G7 для диалога с Россией
СМИ: Россия безвозмездно передаст Сирии зенитные комплексы С-300
Стало известно, как Польша будет защищаться от российских ракет
СМИ: Франция предложила Европе смягчить санкции против РФ
«Большая семерка» выступила за сохранение антироссийских санкций
Прокурор просит для «приморских партизан» от 8 до 25 лет колонии
Разработка военного беспилотника привела к уголовному делу
Спорт
«Спартак»: после провала Сегодня завершается 27-й тур чемпионата России
Авто
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки 24 апреля в Пекине откроется самое большое моторшоу в этом году. По количеству премьер пекинский автосалон обещает обогнать все остальные выставки. Чего нам ждать?
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Недвижимость
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Леди
Кто из звезд сохранил хорошие отношения после расставания Некоторые звезды разошлись, но это не стало причиной для прекращения дружеского общения. Как им это удается, и кто эти счастливчики – узнаем прямо сейчас.
Дети
Дети Пугачевой и Галкина перевоплотились в киногероев Лиза и Гарри растут настоящими артистами
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь