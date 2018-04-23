В Калининграде на ул. Багратиона горел магазин
В Калининграде на улице Багратиона произошёл пожар в магазине. Об этом сообщает
В Калининграде на улице Багратиона произошёл пожар в магазине. Об этом сообщает
Сообщение о возгорании в Центр управления в кризисных ситуациях поступило 22 апреля в 13:33. Оно произошло в магазине на первом этаже пятиэтажного панельного дома. Для его ликвидации привлекались пожарные расчёты в составе десяти человек и двух единиц техники.
«В бытовом помещении, площадью шесть квадратных метров, горела одежда и хозяйственный инвентарь. Магазин закопчен. Пострадавших нет», — отметили в ведомстве.