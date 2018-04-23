В Башкирии сошли 3 вагона с селитрой
В Мелеузе с подъездных путей завода «Минеральные удобрения» опрокинулся 1 вагон, 2 других остались на колесах. Как сообщает МЧС по Башкирии, погибших и пострадавших нет.
В Мелеузе с подъездных путей завода «Минеральные удобрения» опрокинулся 1 вагон, 2 других остались на колесах. Как сообщает МЧС по Башкирии, погибших и пострадавших нет.
Всего в составе было 10 вагонов с аммиачной селитрой в гранулах. Аварийная бригада предприятия устраняет последствия происшествия.