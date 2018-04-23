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10:35 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии сошли 3 вагона с селитрой

В Мелеузе с подъездных путей завода «Минеральные удобрения» опрокинулся 1 вагон, 2 других остались на колесах. Как сообщает МЧС по Башкирии, погибших и пострадавших нет.

Всего в составе было 10 вагонов с аммиачной селитрой в гранулах. Аварийная бригада предприятия устраняет последствия происшествия.

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