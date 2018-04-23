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10:37 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии брат поджег машину старшей сестры

УФА, 23 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Башкирии из-за личной неприязни брат поджег машину старшей сестры. Инцидент произошел в деревне Новохалилово Дуванского района.

Между родственниками были натянутые отношения. В день происшествия между 48-летней сестрой и ее 37-летним братом произошла серьезная ссора. Мужчина не сдержался, взял 5-литровую канистру с бензином, облил припаркованный автомобиль сестры и поджег его прямо на улице. В считанные секунды иномарка «Шевроле» была полностью охвачена огнем.

Подозреваемый в умышленном уничтожении имущества задержан и сожалеет о случившемся. По его словам, у него просто сдали нервы. Возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД по РБ.

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