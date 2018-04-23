В Башкирии брат поджег машину старшей сестры

Между родственниками были натянутые отношения. В день происшествия между 48-летней сестрой и ее 37-летним братом произошла серьезная ссора. Мужчина не сдержался, взял 5-литровую канистру с бензином, облил припаркованный автомобиль сестры и поджег его прямо на улице. В считанные секунды иномарка «Шевроле» была полностью охвачена огнем.