В Башкирии брат поджег машину старшей сестры
УФА, 23 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Башкирии
УФА, 23 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Башкирии
Между родственниками были натянутые отношения. В день происшествия между 48-летней сестрой и ее 37-летним братом произошла серьезная ссора. Мужчина не сдержался, взял 5-литровую канистру с бензином, облил припаркованный автомобиль сестры и поджег его прямо на улице. В считанные секунды иномарка «Шевроле» была полностью охвачена огнем.
Подозреваемый в умышленном уничтожении имущества задержан и сожалеет о случившемся. По его словам, у него просто сдали нервы. Возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД по РБ.