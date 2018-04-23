Под Керчью задержали украинца с наркотиками и оружием

В доме, где жил гражданин Украины, изъят пистолет кустарного производства, около 50 граммов пороха, поражающие элементы (металлические шарики различного размера), два свертка с белым порошкообразным веществом, а также шприцы, иглы, стеклянные и металлические трубки.

Экспертно-криминалистический центр МВД МВД по Республике Крым уже пришел к выводу, что представленное на экспертизу оружие — огнестрельное, а кристаллическое вещество — не что иное как производное N-метилэфедрона, запрещенного в России как прекурсор.