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10:26 (мск), источник: БЕЛТА

В метро на рельсы упала женщина

По предварительным данным, у пассажирки резко ухудшилось самочувствие, из-за чего она упала на первый главный путь.

Источник: БЕЛТА

Сегодня утром в Минске на станции метро «Фрунзенская» у женщины ухудшилось самочувствие, и она упала на рельсы, сообщает Минский метрополитен. Соответствующая информация была размещена на официальном твиттер-аккаунте столичного метро. Движение поездов было восстановлено.

Данный инцидент произошел в 08:28 утра в понедельник, двадцать третьего апреля. По предварительным данным, у пассажирки резко ухудшилось самочувствие, из-за чего она упала на первый главный путь. Сотрудники метрополитена оперативно сняли напряжение и извлекли пострадавшую с путей. Женщину вывели через торцевую калитку.

Напряжение восстановили буквально спустя пять минут после инцидента. В связи с этим, сильной задержки поездов не произошло. Сейчас они двигаются согласно расписанию.

Точные причины произошедшего еще предстоит установить. О состоянии пострадавшей на данный момент ничего не сообщается.

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