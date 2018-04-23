В метро на рельсы упала женщина

Источник: БЕЛТА

Сегодня утром в Минске на станции метро «Фрунзенская» у женщины ухудшилось самочувствие, и она упала на рельсы, сообщает Минский метрополитен. Соответствующая информация была размещена на официальном твиттер-аккаунте столичного метро. Движение поездов было восстановлено.

Данный инцидент произошел в 08:28 утра в понедельник, двадцать третьего апреля. По предварительным данным, у пассажирки резко ухудшилось самочувствие, из-за чего она упала на первый главный путь. Сотрудники метрополитена оперативно сняли напряжение и извлекли пострадавшую с путей. Женщину вывели через торцевую калитку.

Напряжение восстановили буквально спустя пять минут после инцидента. В связи с этим, сильной задержки поездов не произошло. Сейчас они двигаются согласно расписанию.