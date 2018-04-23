В метро на рельсы упала женщина
По предварительным данным, у пассажирки резко ухудшилось самочувствие,
По предварительным данным, у пассажирки резко ухудшилось самочувствие,
Сегодня утром в Минске на станции метро «Фрунзенская» у женщины ухудшилось самочувствие, и она упала на рельсы, сообщает Минский метрополитен. Соответствующая информация была размещена на официальном
Данный инцидент произошел в 08:28 утра в понедельник, двадцать третьего апреля. По предварительным данным, у пассажирки резко ухудшилось самочувствие,
Напряжение восстановили буквально спустя пять минут после инцидента. В связи с этим, сильной задержки поездов не произошло. Сейчас они двигаются согласно расписанию.
Точные причины произошедшего еще предстоит установить. О состоянии пострадавшей на данный момент ничего не сообщается.