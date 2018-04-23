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10:28 (мск), источник: Nur.kz

Полыхающая степь стала причиной массового ДТП в Павлодарской области

Сразу несколько автомобилей столкнулись близ Павлодара на трассе по направлению в Астану.

Источник: Nur.kz

Судя по кадрам очевидцев, видимость на участке дороги была нулевая, передает корреспондент NUR.KZ.

Аварии произошли на 8 километре от Павлодара. Как сообщили в ДВД Павлодарской области, из-за задымления на проезжей части произошли три ДТП, в результате которых пострадали несколько человек.

«20-летний водитель автомашины “LADA-211910” совершил столкновение с автомашиной “Камаз-5320” под управлением 34-летнего водителя. 52-летний водитель автомашины “Фольсваген-Пассат” совершил столкновение с автомашиной “LADA-2108” под управлением 54-летнего водителя. 41-летний водитель автомашины “Toyta Camry” совершил столкновение с автомашиной “ГАЗ-53” под управлением 42-летнего водителя», — сообщили в пресс-службе ДВД Павлодарской области.

Между тем, судя по кадрам, присланным на WhatsApp, обстановка на трассе неподалеку от Павлодара была аварийной на нескольких участках. Автор ролика, снимая происходящее, и сам в определенный момент чуть было не совершил столкновение с машинами, которые уже пострадали.

По факту массового ДТП полицейские сейчас выясняют причины и виновников аварии. С места были госпитализированы с травмами четыре человека, еще двое после осмотра врачей были отпущены домой.

В ДЧС региона между тем полыхающая степь пока никак не комментируют.

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