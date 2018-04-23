Жительница Петропавловска «заминировала» железнодорожный вокзал

Источник: Kazinform

По информации пресс-службы ДВД СКО, вокзал оцепили, из здания эвакуировали 250 человек. Однако никакого взрывного устройства, как и подозрительных предметов, обнаружено не было.

«Сотрудниками полиции установлена и задержана 38-летняя жительница Петропавловска. Материал внесен в Единый реестр досудебных расследований по уголовной статье “Заведомо ложное сообщение об акте терроризма”. Санкция статьи подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Расследование ведут сотрудники ЛОВД на станции Петропавловск», — сообщили в пресс-службе.