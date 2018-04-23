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10:32 (мск), источник: Kazinform

Жительница Петропавловска «заминировала» железнодорожный вокзал

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — 38-летняя жительница Петропавловска сообщила о заложенном взрывном устройстве на втором этаже железнодорожного вокзала, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

По информации пресс-службы ДВД СКО, вокзал оцепили, из здания эвакуировали 250 человек. Однако никакого взрывного устройства, как и подозрительных предметов, обнаружено не было.

«Сотрудниками полиции установлена и задержана 38-летняя жительница Петропавловска. Материал внесен в Единый реестр досудебных расследований по уголовной статье “Заведомо ложное сообщение об акте терроризма”. Санкция статьи подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Расследование ведут сотрудники ЛОВД на станции Петропавловск», — сообщили в пресс-службе.

С начала года в Северо-Казахстанской области зарегистрировано 4 факта ложного терроризма. Все раскрыты.

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