В Пугачеве похоронили последнего погибшего при крушении Ми-8 в Хабаровске

Источник: РИА "Новости"

Вертолет авиакомпании «Восток» 11 апреля упал на пустыре в районе улиц Антенная и Хирургическая в Хабаровске и загорелся. На борту были шесть человек, все они погибли. Возбуждено уголовное дело. В Хабаровске был введен режим чрезвычайной ситуации. К настоящему времени все погибшие опознаны. В Хабаровске похоронили пятерых погибших, останки еще одного летчика его родные увезли в Саратовскую область.

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По словам собеседника агентства, тело летчика из аэропорта Самары в ночь на воскресенье доставили в Пугачев и по просьбе его родителей прощание организовали в их доме, а в не в доме культуры, как планировали.

«С утра был выставлен почетный караул. Похоронен на кладбище в квартале, где у нас похоронены военные, ветераны… На прощание пришли около 200 человек», — сказал он.

Представитель администрации рассказал, что Макаров вырос в Пугачеве, учился в местной школе № 2, был ветераном боевых действий в Чечне, а его отец также был пилотом вертолета и участвовал в вооруженном конфликте в Анголе в составе контингента советских военнослужащих.