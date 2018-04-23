Омскими подростками, устроившими танцы на крыше перехода, заинтересовалась полиция

Как ранее сообщал портал Om1.ru, пятничным вечером около девяти подростков устроили танцы на крыше спуска в подземный переход на обновленном Любинском проспекте.

Подростки, в числе которых были и девушки, весело прыгали по дорогостоящим стеклопакетам. Видеозапись танцев очевидцы выложили в паблике «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте». Вандализм детей вызвал недовольство не только у добропорядочных омичей. Танцами заинтересовалась полиция.

По факту материалов, опубликованных в Интернете, в УМВД России по Омской области проводится проверка. Полицейские ждут заявления от мэрии Омска, сообщает «ОмскЗдесь».