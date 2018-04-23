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10:39 (мск), источник: Om1.ru

Омскими подростками, устроившими танцы на крыше перехода, заинтересовалась полиция

В УМВД ждут заявлений от мэрии Омска.

Как ранее сообщал портал Om1.ru, пятничным вечером около девяти подростков устроили танцы на крыше спуска в подземный переход на обновленном Любинском проспекте.

Подростки, в числе которых были и девушки, весело прыгали по дорогостоящим стеклопакетам. Видеозапись танцев очевидцы выложили в паблике «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте». Вандализм детей вызвал недовольство не только у добропорядочных омичей. Танцами заинтересовалась полиция.

По факту материалов, опубликованных в Интернете, в УМВД России по Омской области проводится проверка. Полицейские ждут заявления от мэрии Омска, сообщает «ОмскЗдесь».

В прошлом году хулиганы уже портили крышу спуска в переход. Из-за их пьяных танцев на двух стеклопакетах пошли трещины. Замена материалов обошлась городскому бюджету в полмиллиона рублей.

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