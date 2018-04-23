В Ростовской области обнаружена свалка ртутных ламп
На окраине Новочеркасска в Ростовской области местные жители обнаружили свалку ртутных ламп.
На окраине Новочеркасска в Ростовской области местные жители обнаружили свалку ртутных ламп.
По сообщению издания
В настоящее время администрация города и прокуратура ведут поиск неизвестных нарушителей, уже направлены запросы в ГИБДД для установления номеров автомобилей, которые находились на этой территории. Возбуждено дело об административном правонарушении.
Лампы «дневного света» являются отходами первого класса