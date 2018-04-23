В Екатеринбурге ищут родителей 3-летнего малыша, который в одиночестве гулял по Ленина

В уральской столице ищут родителей найденного на улице 3-летнего малыша. Ребенка без сопровождения взрослых 22 апреля обнаружила одна из прохожих. Мальчик гулял неподалеку от дома № 24/8 по проспекту Ленина. Женщина попыталась сначала сама разыскать маму или папу мальчика, думая, что они где-то поблизости. Однако поиски результата не дали, и горожанка обратилась в полицию.

— Инспекторам по делам несовершеннолетних в ходе разговора с мальчиком удалось выяснить, что его маму зовут Алена, а его — Сергей. Больше малыш рассказать ничего не смог, он разговаривает еще совсем плохо. Мальчика доставили в одну из детских больниц города, — рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

На вид потерявшемуся ребенку три года, рост 90−100 сантиметров, волосы темно-русые. Был одет в сиреневую куртку с белыми цветами, черные болоньевые штаны, розовые кеды с зелеными шнурками.