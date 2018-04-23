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11:18 (мск), источник: Интерфакс

Около 3 тыс. человек на севере Свердловской области остались без света из-за непогоды

Екатеринбург. 23 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Точечные нарушения электроснабжения произошли на севере Свердловской области из-за налипания мокрого снега на провода, сообщает пресс-служба ОАО «МРСК Урала».

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Источник: Reuters

«Ликвидация последствий проходит в населенных пунктах Марсята, Андриановичи, Старая Сама и ряде маленьких поселений», — говорится в сообщении.

В пресс-службе компании агентству «Интерфакс-Урал» уточнили, что в настоящее время без электроснабжения остаются около 3 тыс. человек. В ближайшие часы ремонтные работы планируется полностью завершить. Социально важные объекты обеспечиваются электроэнергией с помощью дизель-генераторов.

В сообщении также говорится, в связи с экстренным предупреждением о непогоде энергетики филиала «МРСК Урала» — «Свердловэнерго» — переведены в режим повышенной готовности.

По прогнозам на севере Свердловской области ожидается усиление ветра до 23 м/с, сильный мокрый снег.

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