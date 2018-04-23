Около 3 тыс. человек на севере Свердловской области остались без света из-за непогоды
Екатеринбург. 23 апреля.
Екатеринбург. 23 апреля.
«Ликвидация последствий проходит в населенных пунктах Марсята, Андриановичи, Старая Сама и ряде маленьких поселений», — говорится в сообщении.
В
В сообщении также говорится, в связи с экстренным предупреждением о непогоде энергетики филиала «МРСК Урала» — «Свердловэнерго» — переведены в режим повышенной готовности.
По прогнозам на севере Свердловской области ожидается усиление ветра до 23 м/с, сильный мокрый снег.