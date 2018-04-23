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12:41 (мск), источник: Кубань 24

На Кубани мужчина продал свой мопед и сообщил в полицию об угоне

В полицию обратился 34-летний местный житель, сообщивший об угоне транспортного средства.

Ущерб составил более 20 тыс. рублей.

В ходе проведения проверки информация не подтвердилась. Правоохранители установили, что заявитель сам продал мопед. Злоумышленник пояснил, что заявил о совершенном преступлении, так как за неуплату по кредиту транспорт находился под арестом и по решению суда продаже не подлежал, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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