На Кубани мужчина продал свой мопед и сообщил в полицию об угоне
В полицию обратился 34-летний местный житель, сообщивший об угоне транспортного средства.
В полицию обратился 34-летний местный житель, сообщивший об угоне транспортного средства.
Ущерб составил более 20 тыс. рублей.
В ходе проведения проверки информация не подтвердилась. Правоохранители установили, что заявитель сам продал мопед. Злоумышленник пояснил, что заявил о совершенном преступлении, так как за неуплату по кредиту транспорт находился под арестом и по решению суда продаже не подлежал, сообщили
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Ему грозит до двух лет лишения свободы.