В Крымске 15-летнего подростка ударило током на вагоне поезда

Источник: Комсомольская правда

— Парня забрали в реанимацию Славянской центральной больницы с 60% ожогами тела. После этого его отправили в ожоговое отделение краевой клинической больницы Краснодара, где ему предстоит перенести ряд операций, — рассказали «Комсомольской правде-Кубань» в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЮФО.

Управление на транспорте МВД по ЮФО напоминает, что напряжение высоковольтной линии электропередач над железной дорогой в 125 раз больше, чем в бытовой розетке, а невидимое электромагнитное поле вокруг линии электропередач достигает диаметра до полутора метров.