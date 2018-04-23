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11:57 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крымске 15-летнего подростка ударило током на вагоне поезда

Поздно вечером 21 апреля 15-летний житель станицы Троицкой вместе с друзьями гулял по железнодорожной станции Себедахово. Подросток забрался на вагон-цистерну, где попал в электромагнитное поле. Там его ударило током мощностью 27 тысяч Ватт.

Источник: Комсомольская правда

— Парня забрали в реанимацию Славянской центральной больницы с 60% ожогами тела. После этого его отправили в ожоговое отделение краевой клинической больницы Краснодара, где ему предстоит перенести ряд операций, — рассказали «Комсомольской правде-Кубань» в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЮФО.

Управление на транспорте МВД по ЮФО напоминает, что напряжение высоковольтной линии электропередач над железной дорогой в 125 раз больше, чем в бытовой розетке, а невидимое электромагнитное поле вокруг линии электропередач достигает диаметра до полутора метров.

Напомним, в станице Ильской 17-летнего подростка убило током, пока он делал селфи на крыше поезда.

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