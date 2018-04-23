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11:42 (мск), источник: Интерфакс

Пожар на кожевенном заводе в Нижегородской области локализован

Нижний Новгород. 23 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Пожарным удалось локализовать крупное возгорание в здании кожевенного завода в городе Богородске Нижегородской области.

«В 10:45 мск пожар локализован на площади 1000 кв.м. Угрозы распространения огня нет. Пострадавших нет», — сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Собеседник агентства добавил, что на месте берутся пробы воздуха.

Сообщение о возгорании в двухэтажном здании Богородского кожевенного завода, расположенного на улице Ленина, поступило в 09:31 мск. К моменту прибытия первых пожарных подразделений горела кровля. Из здания эвакуировано 153 человека, пострадавших нет.

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