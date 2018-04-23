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12:14 (мск), источник: Podrobno.uz

С тебя миллион долларов: в России задержали сбежавших из Узбекистана вымогателей

По запросу Министерства внутренних дел Узбекистана в России задержаны трое граждан республики, вымогавших у жителя Бухарской области $1 млн.

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. По запросу Министерства внутренних дел Узбекистана в России задержаны трое граждан республики, вымогавших у жителя Бухарской области $1 млн.

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«Задержаны члены преступной группы, вымогавшие у жителя города Каган Бухарской области миллион долларов США и в итоге забравшие $500 тысяч. Трое из них успели уехать в Казань», — сообщило управление по связям с общественностью и СМИ МВД.

По ее данным, в УВД Бухарской области обратился проживающий в городе Кагане бывший директор одного из местных предприятий. Он сообщил, что к нему домой приехали пять человек и, представившись сотрудниками Службы государственной безопасности, объявили о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Визитеры потребовали у гражданина $1 млн в обмен на прекращение преследования и положительное решение дела. Получив $500 тысяч, они скрылись.

«В ходе расследования были задержаны двое подозреваемых. Объявленных в розыск троих вымогателей нашли и задержали в Казани. В настоящее время решается вопрос об их выдаче узбекской стороне, проводятся дальнейшие следственные мероприятия», — говорится в сообщении.

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