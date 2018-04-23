С тебя миллион долларов: в России задержали сбежавших из Узбекистана вымогателей

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. По запросу Министерства внутренних дел Узбекистана в России задержаны трое граждан республики, вымогавших у жителя Бухарской области $1 млн.

Читайте также Узбекистанец осужден на 9 лет за попытку примкнуть к ИГ в Сирии

«Задержаны члены преступной группы, вымогавшие у жителя города Каган Бухарской области миллион долларов США и в итоге забравшие $500 тысяч. Трое из них успели уехать в Казань», — сообщило управление по связям с общественностью и СМИ МВД.

По ее данным, в УВД Бухарской области обратился проживающий в городе Кагане бывший директор одного из местных предприятий. Он сообщил, что к нему домой приехали пять человек и, представившись сотрудниками Службы государственной безопасности, объявили о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Визитеры потребовали у гражданина $1 млн в обмен на прекращение преследования и положительное решение дела. Получив $500 тысяч, они скрылись.