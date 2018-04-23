В Красноярске случайные прохожие помогли задержать грабителя сумочек

Инцидент произошел в Кировском районе, возле остановки «Оптика». В полицию сообщили о том, что двое мужчин удерживают неизвестного, который напал на девушку. Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что злоумышленник выхватил сумку у случайной прохожей и убежал. На крики девушки о помощи отозвались двое мужчин. Один из них догнал грабителя и повалил на землю, а другой вызвал полицию и помог удерживать его до приезда стражей порядка. Следователи выяснили личность нападавшего. Им оказался 30-летний красноярец.