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11:52 (мск), источник: НИА Красноярск

В Красноярске случайные прохожие помогли задержать грабителя сумочек

Двое красноярцев помогли задержать уличного грабителя. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Инцидент произошел в Кировском районе, возле остановки «Оптика». В полицию сообщили о том, что двое мужчин удерживают неизвестного, который напал на девушку. Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что злоумышленник выхватил сумку у случайной прохожей и убежал. На крики девушки о помощи отозвались двое мужчин. Один из них догнал грабителя и повалил на землю, а другой вызвал полицию и помог удерживать его до приезда стражей порядка. Следователи выяснили личность нападавшего. Им оказался 30-летний красноярец.

Известно, что ранее мужчина был судим за воровство. В отношении грабителя возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит лишение свободы сроком до 7 лет. Мужчин, которые помогли задержать злоумышленника, наградят. Сейчас в городской полиции решают вопрос об их поощрении.

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