Злоумышленники похитили у 86-летнего ангарчанина 700 рублей и продукты

Как сообщает 23 апреля 2018 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 11 апреля женщина постучала в квартиру пенсионера и попросила воды. Когда дедушка открыл дверь, в жилище ворвались мужчины и стали его избивать. Подозреваемые потребовали отдать им сбережения, но их у пожилого ангарчанина не оказалось. Похитив у хозяина квартиры 700 рублей и продукты из холодильника, злоумышленники скрылись. О том, что в отношении мужчины совершили преступление, в полицию заявила его 55-летняя дочь.