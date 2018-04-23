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12:04 (мск), источник: Baikal-info.ru

Злоумышленники похитили у 86-летнего ангарчанина 700 рублей и продукты

В Ангарске полицейские задержали неоднократно судимых 38-летнего местного жителя и супругов в возрасте 35 и 33 лет, подозреваемых в разбойном нападении на 86-летнего мужчину.

Как сообщает 23 апреля 2018 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 11 апреля женщина постучала в квартиру пенсионера и попросила воды. Когда дедушка открыл дверь, в жилище ворвались мужчины и стали его избивать. Подозреваемые потребовали отдать им сбережения, но их у пожилого ангарчанина не оказалось. Похитив у хозяина квартиры 700 рублей и продукты из холодильника, злоумышленники скрылись. О том, что в отношении мужчины совершили преступление, в полицию заявила его 55-летняя дочь.

Сейчас потерпевший госпитализирован. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, женщина отпущена под подписку о невыезде.

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