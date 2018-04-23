Злоумышленники похитили у 86-летнего ангарчанина 700 рублей и продукты
В Ангарске полицейские задержали неоднократно судимых 38-летнего местного жителя и супругов в возрасте 35 и 33 лет, подозреваемых в разбойном нападении на 86-летнего мужчину.
В Ангарске полицейские задержали неоднократно судимых 38-летнего местного жителя и супругов в возрасте 35 и 33 лет, подозреваемых в разбойном нападении на 86-летнего мужчину.
Как сообщает 23 апреля 2018 года
Сейчас потерпевший госпитализирован. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, женщина отпущена под подписку о невыезде.