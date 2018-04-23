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12:24 (мск), источник: Югополис

На Кубани 76-летняя пенсионерка застрелила двоих человек

Подозреваемая задержана, рассматривается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

Славянский межрайонный следственный отдел СКР по краю возбудил уголовное дело в отношении 76-летней женщины, подозреваемой в убийстве 22-летней девушки и ее 60-летнего отца и незаконном приобретении и хранении оружия.

Ранее пенсионерка проживала в Московской области, а в 2016 году переехала жить в станицу Ивановскую к погибшим. Между ними часто происходили конфликты на бытовой почве. По версии следствия, днем 21 апреля нынешнего года в ходе очередной ссоры женщина взяла принадлежащий ей пистолет системы «ТТ» и выстрелила девушке в затылок, а затем в грудь и в лицо ее отцу. Потерпевшие скончались на месте. Находившийся в доме муж погибшей вызвал сотрудников правоохранительных органов.

По делу назначены судебно-медицинские, судебно-биологические, баллистическая и химическая экспертизы, сообщает «Югополису» пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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