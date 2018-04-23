На Кубани 76-летняя пенсионерка застрелила двоих человек
Подозреваемая задержана, рассматривается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.
Подозреваемая задержана, рассматривается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.
Славянский межрайонный следственный отдел СКР по краю возбудил уголовное дело в отношении 76-летней женщины, подозреваемой в убийстве 22-летней девушки и ее 60-летнего отца и незаконном приобретении и хранении оружия.
Ранее пенсионерка проживала в Московской области, а в 2016 году переехала жить в станицу Ивановскую к погибшим. Между ними часто происходили конфликты на бытовой почве. По версии следствия, днем 21 апреля нынешнего года в ходе очередной ссоры женщина взяла принадлежащий ей пистолет системы «ТТ» и выстрелила девушке в затылок, а затем в грудь и в лицо ее отцу. Потерпевшие скончались на месте. Находившийся в доме муж погибшей вызвал сотрудников правоохранительных органов.
По делу назначены