В Кежемском районе загорелся лесоперерабатывающий завод
Площадь пожара составила более тысячи «квадратов».
Площадь пожара составила более тысячи «квадратов».
В Кежемском районе Красноярского края горит один из складов лесоперерабатывающего завода. Площадь пожара уже превысила тысячу «квадратов». Возгорание началось сегодня, 23 апреля, около 12:20. Об этом говорится в сводке ГУ МЧС по региону.
«Работают два погрузчика и два бульдозера по растаскиванию штабелей леса. Приводится в готовность вертолеты Ми-8 и
Что именно стало причиной пожара, в ведомстве не уточнили. Спасатели пытаются не допустить распространение огня на другие цехи.
Напомним, в выходные в Красноярском крае ликвидировали 15 лесных пожаров. Очаги возгорания фиксировались в Сухобузимском, Емельяновском, Березовском, Ужурском, Шарыповском, Дзержинском, Манском, Рыбинском, Минусинском районах.