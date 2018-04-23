В Кежемском районе загорелся лесоперерабатывающий завод

В Кежемском районе Красноярского края горит один из складов лесоперерабатывающего завода. Площадь пожара уже превысила тысячу «квадратов». Возгорание началось сегодня, 23 апреля, около 12:20. Об этом говорится в сводке ГУ МЧС по региону.

«Работают два погрузчика и два бульдозера по растаскиванию штабелей леса. Приводится в готовность вертолеты Ми-8 и вертолет-амфибия Бе-200 КАСЦ. От МЧС России привлекается 44 человека», — говорится в сообщении.

Что именно стало причиной пожара, в ведомстве не уточнили. Спасатели пытаются не допустить распространение огня на другие цехи.