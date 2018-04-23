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11:51 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Кежемском районе загорелся лесоперерабатывающий завод

Площадь пожара составила более тысячи «квадратов».

В Кежемском районе Красноярского края горит один из складов лесоперерабатывающего завода. Площадь пожара уже превысила тысячу «квадратов». Возгорание началось сегодня, 23 апреля, около 12:20. Об этом говорится в сводке ГУ МЧС по региону.

«Работают два погрузчика и два бульдозера по растаскиванию штабелей леса. Приводится в готовность вертолеты Ми-8 и вертолет-амфибия Бе-200 КАСЦ. От МЧС России привлекается 44 человека», — говорится в сообщении.

Что именно стало причиной пожара, в ведомстве не уточнили. Спасатели пытаются не допустить распространение огня на другие цехи.

Напомним, в выходные в Красноярском крае ликвидировали 15 лесных пожаров. Очаги возгорания фиксировались в Сухобузимском, Емельяновском, Березовском, Ужурском, Шарыповском, Дзержинском, Манском, Рыбинском, Минусинском районах.

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