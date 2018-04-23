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12:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Беременная женщина пострадала в ДТП в Новосибирске: виновник аварии скрылся

Сообщается, что от мужчины исходил стойкий запах перегара.

ДТП произошло на мосту перед заводом «Красный восток» в Новосибирске. В автомобиль Toyota Ist, за рулем которого была девушка, врезалась Toyota Corona. Виновник аварии сначала вышел из машины, а после сел за руль и скрылся.

— Девушка двигалась в правом ряду со стороны улицы Петухова в сторону Васхнила. По ее словам, она ничего не поняла, просто удар, машину развернуло, она остановилась и вышла из машины в шоке, — рассказывают в аварийном комиссариате «Автоспас».

Сотрудники аваркома говорят, что, судя по следам от столкновения, оба автомобиля ехали по Советскому шоссе. Toyota Corona стала перестраиваться из среднего ряда в правый, тогда-то и произошло ДТП.

Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54», со ссылкой на супруга пострадавшей, сообщается, что женщина беременна. Он также утверждает, что от вышедшего из автомобиля Toyota Corona мужчины исходил стойкий запах перегара.

Пострадавшую в ДТП женщину госпитализировали.

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