Врио губернатора взял на контроль провалившийся мост в Омской области
Строители укрепляют временный проезд в Муромцевском районе.
Строители укрепляют временный проезд в Муромцевском районе.
Врио губернатора Александр Бурков взял на контроль происшествие на севере Омской области.
Напомним, в минувшие выходные размыло участок дороги Муромцево — Низовое — Гузенево. Насыпь земляного полотна длиной 15 метров разрушилась — и от районного центра оказались отрезаны 7 населенных пунктов.
Как сообщили в областном правительстве, сейчас рабочие ДРСУ укрепляют временный проезд через соседнюю деревню Самохвалово.
— До конца сегодняшнего дня будет организован временной проезд через Самохвалово.
Параллельно ведутся работы по восстановлению транспортного сообщения, выполняются замеры и расчеты, необходимые для разработки
проектно-сметнойдокументации.
После этого дорожникам предстоит выполнить устройство водопропускной трубы, а также восстановление земляного полотна. Средства в объеме 12 миллионов рублей на устранение последствий ЧС будут выделены из дорожного фонда, — прокомментировал глава региона.
Чиновники отметили: в 6 населенных пунктах есть подразделения Муромцевской центральной больницы, медучреждения и аптечные пункты обеспечены запасом необходимых лекарственных препаратов.