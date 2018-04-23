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11:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Врио губернатора взял на контроль провалившийся мост в Омской области

Строители укрепляют временный проезд в Муромцевском районе.

Врио губернатора Александр Бурков взял на контроль происшествие на севере Омской области.

Напомним, в минувшие выходные размыло участок дороги Муромцево — Низовое — Гузенево. Насыпь земляного полотна длиной 15 метров разрушилась — и от районного центра оказались отрезаны 7 населенных пунктов.

Как сообщили в областном правительстве, сейчас рабочие ДРСУ укрепляют временный проезд через соседнюю деревню Самохвалово.

— До конца сегодняшнего дня будет организован временной проезд через Самохвалово.

Параллельно ведутся работы по восстановлению транспортного сообщения, выполняются замеры и расчеты, необходимые для разработки проектно-сметной документации.

После этого дорожникам предстоит выполнить устройство водопропускной трубы, а также восстановление земляного полотна. Средства в объеме 12 миллионов рублей на устранение последствий ЧС будут выделены из дорожного фонда, — прокомментировал глава региона.

Чиновники отметили: в 6 населенных пунктах есть подразделения Муромцевской центральной больницы, медучреждения и аптечные пункты обеспечены запасом необходимых лекарственных препаратов.

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