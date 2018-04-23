Башкирским «Бородачам» утверждены приговоры в Верховном суде РФ

Ранее Верховный суд республики приговорил трех жителей Бирска и двух жителей Уфы (мужчины в возрасте от 27 лет до 41 года) к лишению свободы на сроки от 7 до 9 лет.

Группа промышляла рэкетом в 2014—2015 годах в Бирске и Бирском районе. Злоумышленники под угрозой физической расправы вымогали у предпринимателей деньги, требуя 6 млн рублей.