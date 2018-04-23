В Башкирии четверо мужчин ограбили ветерана Великой Отечественной войны 

Как сообщает прокуратура Башкирии, трое из них были ранее судимы.

По предварительным данным, ночью в январе 2018 года мужчины распивали спиртное в селе Октябрьское Уфимского района. Один из них предложил ограбить 93-летнюю пенсионерку, которой он раньше помогал по хозяйству. Потерпевшая не могла сопротивляться, потому что плохо слышит и является инвалидом 2 группы.

Подозреваемые ломом открыли окно в ее доме, связали и избили ветерана Великой Отечественной войны. После они похитили все награды пенсионерки, деньги и продукты. Когда мужчины ушли, женщине удалось освободиться и позвонить знакомым.