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11:55 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии четверо мужчин ограбили ветерана Великой Отечественной войны

Четыре жителя Уфимского района обвиняются в грабеже по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище и применением насилия (п.п. «а, в, г» ч.2 ст. 161 УК РФ).

Как сообщает прокуратура Башкирии, трое из них были ранее судимы.

По предварительным данным, ночью в январе 2018 года мужчины распивали спиртное в селе Октябрьское Уфимского района. Один из них предложил ограбить 93-летнюю пенсионерку, которой он раньше помогал по хозяйству. Потерпевшая не могла сопротивляться, потому что плохо слышит и является инвалидом 2 группы.

Подозреваемые ломом открыли окно в ее доме, связали и избили ветерана Великой Отечественной войны. После они похитили все награды пенсионерки, деньги и продукты. Когда мужчины ушли, женщине удалось освободиться и позвонить знакомым.

— Среди похищенного оказались медаль «За отвагу», Ордер Отечественной войны II степени, медаль «Жукова», медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» и другие. Фигуранты уголовного дела не успели их сбыть, так как были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Они признали свою вину и сейчас находятся под стражей, — отметили в прокуратуре Башкирии.

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