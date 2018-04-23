Школьник выманил у знакомого минчанина больше $10 тыс

Источник: БЕЛТА

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Октябрьского РУВД Минска задержали 17-летнего жителя Минской области, который обманным путем получил у своего знакомого больше $10 тыс. Об этом сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

В феврале в Октябрьское РУВД Минска обратился парень с заявлением о совершенном в его отношении мошенничестве.

«Он пояснил, что в декабре 2017 года лечился в РНПЦ психического здоровья, где познакомился с одним пациентом. После выписки из больницы они общались в соцсетях. В переписке знакомый просил перечислить ему деньги на карточку под предлогом помощи в связи со смертью бабушки, смертью матери, помощи отцу-инвалиду и так далее», — рассказали в милиции.

Как выяснилось, перечисленные деньги парень тратил на развлечения, а также купил машину, которой управлял в том числе в нетрезвом состоянии.