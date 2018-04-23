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12:22 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярцы обезвредили уличного грабителя

Они его преступника в полицию.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Кировском районе на остановке «Оптика» мужчина выхватил у девушки сумку и попытался с убежать. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе городской полиции.

Красноярка стала кричать, чтобы привлечь внимание прохожих. Двое мужчин откликнулись на призывы о помощи. Один из них догнал грабителя, повалил его на землю, а второй помог удержать налетчика до приезда полиции.

В отделении правоохранители выяснили, что грабеж совершил 30-летний красноярец. Он уже был судим за имущественные преступления.

«Следователями МУ МВД России “Красноярское” возбуждено уголовное дело по статье “Грабеж”. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет», — сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Отметим, что красноярцы, которые помогли поймать преступника, будут награждены.

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