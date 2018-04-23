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12:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В Магнитогорке учитель обществознания умерла во время урока

Ученики звонили в «скорую», но им не поверили.

Трагедия произошла 21 апреля в многопрофильном лицее № 1. Преподаватель истории и обществознания Елена Нафикова вела урок в десятом классе.

— В какой-то момент ей стало плохо, рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск в школе. — Учитель присела за стол и положила голову на руки. В первые секунды дети даже не поняли, что ей стало плохо. Потом кто-то из ребят позвал ее по имени. Но педагог не откликнулась.

Ученики в панике звонили в «скорую». Но диспетчер школьникам не поверила. Тогда десятиклассники бросились в учительскую. Звонок от взрослых на станции «скорой помощи» приняли.

По словам лицеистов, «неотложка» приехала только через 25 минут. Но было уже поздно. Врачи констатировали смерть учительницы. По предварительным данным, причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.

Елене Нафиковой было всего 44 года.

Коллеги Елены выражают сожаление о том, что потеряли «талантливого педагога». По их словам, раньше на сердце преподавательница не жаловалась.

P. S. Корреспондент «Комсомолки» выехал в лицей, чтобы узнать подробности этого происшествия. Следите за нашими публикациями.

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