В Магнитогорке учитель обществознания умерла во время урока
Ученики звонили в «скорую», но им не поверили.
Ученики звонили в «скорую», но им не поверили.
Трагедия произошла 21 апреля в многопрофильном лицее № 1. Преподаватель истории и обществознания Елена Нафикова вела урок в десятом классе.
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Ученики в панике звонили в «скорую». Но диспетчер школьникам не поверила. Тогда десятиклассники бросились в учительскую. Звонок от взрослых на станции «скорой помощи» приняли.
По словам лицеистов, «неотложка» приехала только через 25 минут. Но было уже поздно. Врачи констатировали смерть учительницы. По предварительным данным, причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.
Елене Нафиковой было всего 44 года.
Коллеги Елены выражают сожаление о том, что потеряли «талантливого педагога». По их словам, раньше на сердце преподавательница не жаловалась.