В Казани при пожаре пострадал один человек и эвакуировались 20

Источник: Комсомольская правда

Возгорание возникло в двухкомнатной квартире на пятом этаже дома № 3.

Прибывшие пожарные увидели, что происходило открытое горение, была угроза распространения пламени на кровлю. Из окна же самой квартиры о помощи просил человек. Подразделение встретили жильцы, которые сообщили, что из подъезда самостоятельно эвакуировалось 20 человек.

Через пару минут с помощью маски спасли и просящего о помощи 56-летнего мужчину. Его увезли в РКБ с ожогами 1 и 2 степени. К счастью, обошлось без погибших.