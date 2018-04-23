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13:51 (мск), источник: Комсомольская правда

В Казани при пожаре пострадал один человек и эвакуировались 20

22 апреля в 9:57 в квартире на улице Латышских Стрелков в Казани произошел пожар.

Источник: Комсомольская правда

Возгорание возникло в двухкомнатной квартире на пятом этаже дома № 3.

Прибывшие пожарные увидели, что происходило открытое горение, была угроза распространения пламени на кровлю. Из окна же самой квартиры о помощи просил человек. Подразделение встретили жильцы, которые сообщили, что из подъезда самостоятельно эвакуировалось 20 человек.

Через пару минут с помощью маски спасли и просящего о помощи 56-летнего мужчину. Его увезли в РКБ с ожогами 1 и 2 степени. К счастью, обошлось без погибших.

В результате пожара сгорела мебель на площади 15 «квадратов». По предварительным данным МЧС Татарстана, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем.

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