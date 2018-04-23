В Калининграде за фиктивную регистрацию мигрантов арестован экс-полицейский
Бывший начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по Калининграду заключен под стражу за фиктивную регистрацию мигрантов, сообщает
Бывший начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по Калининграду заключен под стражу за фиктивную регистрацию мигрантов, сообщает
«Суду были представлены материалы, в соответствии с которыми установлена его причастность к незаконной постановке на учет по фиктивному месту пребывания не менее 500 лиц», — говорится в сообщении ведомства.
В прокуратуре также напомнили, что ранее следственным отделом по Ленинградскому району было возбуждено уголовное дело против группы лиц, которые с 1 января 2016 года по август 2017 года незаконно поставили на учет не менее 3 иностранцев.