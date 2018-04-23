Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Латвия потребовала объяснить, почему Россия не запустила ракеты
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Кейт Миддлтон доставили в лондонский роддом
Захватившим администрацию президента РФ решили выплатить €300 тыс
Лариса Долина помолодела на 20 лет
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
В Тартусе в дымовой завесе разгружаются суда из Новороссийска
Монголия обратилась к России за помощью
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Особняк Жанны Фриске уйдёт с молотка из-за долгов - СМИ
Актриса Наталья Антонова рассказала о нищете – СМИ
Королева Елизавета отпраздновала 92-летие в Альберт-холле
Светлана Бондарчук вышла в свет в ночнушке и пиджаке
Мнение о доставленных Сирией ракетах США: секреты раскрыты
В Думе сирийцы уничтожают боевиков, есть погибшие
Названа страна с самым привлекательным гражданством
На Мальдивах построят отель на глубине 50 метров
Фоторепортажи
11Ушедшие в историю
12Акции протеста в Армении
13:19 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининграде за фиктивную регистрацию мигрантов арестован экс-полицейский

Бывший начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по Калининграду заключен под стражу за фиктивную регистрацию мигрантов, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Суду были представлены материалы, в соответствии с которыми установлена его причастность к незаконной постановке на учет по фиктивному месту пребывания не менее 500 лиц», — говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре также напомнили, что ранее следственным отделом по Ленинградскому району было возбуждено уголовное дело против группы лиц, которые с 1 января 2016 года по август 2017 года незаконно поставили на учет не менее 3 иностранцев.

Все новости региона
Важные упражнения от храпа - эксперт
К протестующим в Ереване присоединились люди в военной форме
Куда россияне поедут отдыхать летом
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение при атаке на Сирию
ЦБ ожидает «резкий рост» зарплат бюджетников
Санкции США против РФ «ударили» по банковской системе Латвии
Ученые объяснили, почему уродливые люди больше зарабатывают
Археологи: варяги пришли на Русь раньше, чем мы думали
Спорт
«Спартак»: после провала Сегодня завершается 27-й тур чемпионата России
Авто
Skoda рассекретила свой новый дешёвый кроссовер: 5 фактов Встречайте: вслед за моделями Kodiaq и Karoq линейку «Шкод» пополнил паркетник под названием Kamiq
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Кино
Михалков и Безрукова представили фильм с Нагиевым Драма Сарика Андреасяна, основанная на реальных событиях, открыла российские программы Московского международного фестиваля
Недвижимость
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
7 правил для тех, кто снимает жилье в первый раз
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Леди
Кто из звезд сохранил хорошие отношения после расставания Некоторые звезды разошлись, но это не стало причиной для прекращения дружеского общения. Как им это удается, и кто эти счастливчики – узнаем прямо сейчас.
Дети
Кейт Миддлтон доставили в лондонский роддом Третий ребенок герцогини и принца Уильяма вот-вот появится на свет.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь