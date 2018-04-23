Вертолет Ми-8 вылетел для тушения крупного пожара в Красноярском крае

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что в 12.20 (08.20 мск) в Кежемском районе, в 16 километрах от города Кодинск, произошло возгорание штабеля леса на территории лесоперерабатывающего завода. По уточненной информации, площадь возгорания составляет тысячу квадратных метров.

«К месту возгорания из Красноярска полчаса назад отправлен вертолет Ми-8. Время подлета — около двух с половиной часов. Он оборудован системой тушения. В готовности находится самолет-амфибия Бе-200», — сказал собеседник агентства.