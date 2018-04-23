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13:03 (мск), источник: Комсомольская правда

При очистке канализации на юге Молдовы один человек погиб, еще двое отправились в реанимацию

Полиция выясняет причину этого жуткого инцидента.

Источник: Комсомольская правда

Трагический случай произошел в городе Чадыр-Лунга: при очистке канализации скончался работник регионального отделения «АПЭ-ТЕРМО», еще двое отправились в реанимацию.

Это произошло в субботу, 21 апреля.

Офицер пресс-службы полиции Гагаузии Снежана Тукан рассказала, что трое рабочих провалились в колодец при расчистке канализационных сетей, сообщает gagauzinfo.md.

В результате инцидента один из пострадавших — мужчина 1964 года рождения — скончался. По предварительным данным, это произошло в результате отравления скопившимися в колодце газами. Двое других рабочих были доставлены в реанимацию районной больницы города Чадыр-Лунга, где находятся в тяжелом состоянии.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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