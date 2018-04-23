При очистке канализации на юге Молдовы один человек погиб, еще двое отправились в реанимацию

Трагический случай произошел в городе Чадыр-Лунга: при очистке канализации скончался работник регионального отделения «АПЭ-ТЕРМО», еще двое отправились в реанимацию.

В результате инцидента один из пострадавших — мужчина 1964 года рождения — скончался. По предварительным данным, это произошло в результате отравления скопившимися в колодце газами. Двое других рабочих были доставлены в реанимацию районной больницы города Чадыр-Лунга, где находятся в тяжелом состоянии.