Замакима района в Павлодарской области выделил снохе 537 гектаров земли

Источник: Tengrinews

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«Уполномоченные по этике проводят работу по выявлению фактов конфликта интересов. К примеру, по результатам проведенного уполномоченным по этике служебного расследования выявлен факт конфликта интересов у замакима района, который, будучи председателем земельной комиссии, выделил участок 537,8 гектара для сельхознужд своей снохе. Принятыми мерами факт конфликта интересов устранен путем передачи земельного участка в госфонд», — говорится в сообщении пресс-службы Агентства.

Как отметил официальный представитель ведомства Нурлан Жахин, количество обращений к уполномоченным по этике увеличивается, что говорит росте доверия как государственных служащих, так и граждан к данному институту.