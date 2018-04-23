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17Time 100
13:06 (мск), источник: Tengrinews

Замакима района в Павлодарской области выделил снохе 537 гектаров земли

Заместитель акима района в Павлодарской области выделил 537,8 гектара земли своей снохе, передает Tengrinews.kz со ссылкой пресс-службу Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Источник: Tengrinews
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«Уполномоченные по этике проводят работу по выявлению фактов конфликта интересов. К примеру, по результатам проведенного уполномоченным по этике служебного расследования выявлен факт конфликта интересов у замакима района, который, будучи председателем земельной комиссии, выделил участок 537,8 гектара для сельхознужд своей снохе. Принятыми мерами факт конфликта интересов устранен путем передачи земельного участка в госфонд», — говорится в сообщении пресс-службы Агентства.

Как отметил официальный представитель ведомства Нурлан Жахин, количество обращений к уполномоченным по этике увеличивается, что говорит росте доверия как государственных служащих, так и граждан к данному институту.

В Казахстане проведут конкурс «Лучший уполномоченный по этике. Целью проведения конкурса является продвижение морально-этических ценностей среди государственных служащих, формирование позитивного общественного мнения об уполномоченных по этике. По итогам конкурса предполагается вручение премии в двух номинациях: “Лучший уполномоченный по этике, занимающий самостоятельную должность” и “Лучший уполномоченный по этике, на которого возложены функции”».

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