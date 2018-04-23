В Америке угнали грузовик, перевозивший 8000 билетов в Диснейленд
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Калифорнии неизвестные угнали грузовик, перевозивший 8000 билетов в Диснейленд для предстоящей конференции фермеров, сообщает UPI.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Калифорнии неизвестные угнали грузовик, перевозивший 8000 билетов в Диснейленд для предстоящей конференции фермеров, сообщает UPI.
Грузовик с материалами для конференции, оборудованием и регистрационными данными для конференции фермеров в Южной Каролине угнали с парковки.
Злоумышленники не смогут воспользоваться ни одним из украденных 8000 билетов в Диснейленд — они были аннулированы, и взамен планируется выпустить новые.