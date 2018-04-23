В Воронеже из-за сильного ветра за сутки зафиксировали 23 случая падения деревьев
Спасатели рассказали о последствиях непогоды.
Спасатели рассказали о последствиях непогоды.
По данным управления ГО и ЧС Воронежа, С 22:00 21 апреля по 17:00 22 апреля от горожан поступило 23 заявки о падении аварийных деревьев
По состоянию на 7:00 23 апреля все заявки отработаны. Пострадавших нет.
Ранее жители города поделились в интернете видео, на котором видны последствия падения столба и дерева на припаркованную машину. ЧП случилось возле остановки «Магазин “Мелодия”». Никто из горожан не пострадал.
Также были опубликованы фотографии дерева, упавшего на дом № 44а по улице Никитинской. Еще одно дерево упало на территорию детского сада в переулке Парашютистов. Кроме того, сильный ветер повалил фонарный столб и дерево в Воронежском центральном парке.