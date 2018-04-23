Школы Башкирии усилили меры безопасности после ЧП в Стерлитамаке

Глава Башкирии Рустэм Хамитов ранее дал поручение усилить пропускной режим в школах региона после инцидента.

«Меры предосторожности приняты во всех без исключения школах республики. Проводились селекторные совещания с участием директоров школ, подключались контрольно-надзорные органы. В некоторые учреждениям, где возникали вопросы, были организованы отдельные выезды», — сказала омбудсмен.

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Руководство школы своевременно реагировало на обращения родителей о психологическом состоянии подростка перед тем, как он напал на одноклассников и устроил поджог, отметила Скоробогатова.

«Из тех материалов, которые видела я, школа реагировала по фактам обращения родителей. Было занятие с психологом, и классный руководитель находился в достаточно неплохом контакте с ребенком. Школа рекомендовала обратиться за психотерапевтической помощью, семья обращалась», — сказала она.

По словам Скоробогатовой, главной ошибкой стало отсутствие оценки результативности проведенной с подростком работы. «На мой взгляд, слабое звено в том, что никто не оценивал итоги взаимодействия с несовершеннолетним, а именно: снижалась ли тревожность, какой был психоэмоциональный фон у ребенка», — пояснила она. Омбудсмен отметила, что службы профилактики должны выстраивать «индивидуальный план работы с несовершеннолетним».

Сейчас в общеобразовательной школе № 1 Стерлитамака все занятия проходят в штатном режиме, посещаемость близка к 100%. «Отсутствуют только в связи с болезнью или участием в соревнованиях, олимпиадах», — пояснила собеседница агентства.

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Нападение на школу

17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы № 1 Стерлитамака, по данным следствия, 18 апреля пришел в здание с ножом и емкостью с бензином. Он зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, порезал руку одной из них, нанес ножевое ранение учителю, затем разлил и поджег горючее вещество, а также нанес себе увечье. Одна ученица, испугавшись, выпрыгнула из окна второго этажа.

В отношении подростка возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Стерлитамакский городской суд 20 апреля арестовал подозреваемого. Также возбуждено дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.