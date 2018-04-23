В Челябинской области рядом с торговым центром обнаружили артиллерийские снаряды
В Кыштыме 22 апреля рядом с ТЦ «Фаэтон» в одном из зданий строителями при проведении земляных работ были обнаружены два артиллерийских снаряда, сообщили НаканунеRU в
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В Кыштыме 22 апреля рядом с ТЦ «Фаэтон» в одном из зданий строителями при проведении земляных работ были обнаружены два артиллерийских снаряда, сообщили НаканунеRU в
На место выезжал Кыштымский спасотряд.
«Прибыв на место, областные спасатели обеспечивали оцепление зоны раскопок. Как выяснилось, это оказались болванки