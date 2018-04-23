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13:18 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинской области рядом с торговым центром обнаружили артиллерийские снаряды

В Кыштыме 22 апреля рядом с ТЦ «Фаэтон» в одном из зданий строителями при проведении земляных работ были обнаружены два артиллерийских снаряда, сообщили НаканунеRU в пресс-центре поисково-спасательной службы.

На место выезжал Кыштымский спасотряд.

«Прибыв на место, областные спасатели обеспечивали оцепление зоны раскопок. Как выяснилось, это оказались болванки из-под снаряда, не представляющие опасности», — отметили в пресс-центре.

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