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13:29 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе в главном здании БашГУ силовики провели обыски

Об этом сообщил «КП-Уфа» собственный источник в учебном заведении.

Сегодня, 23 апреля, в главное здание Башкирского государственного университета заявились сотрудники ФСБ в штатском. Силовики проводят обыски в ректорате и изымают документацию, сообщает собственный источник «КП-Уфа» в учебном заведении.

По словам источника обыски прошли в кабинетах руководства университета и централизованной бухгалтерии. Какую цель преследуют силовики пока не известно. Возможно, речь идет о коррупционных преступлениях.

Ранее, в феврале 2018 года Следком по Башкирии возбудил уголовное дело в отношении начальника финансово-экономического отдела Башгосуниверситета 44-летнего Эдуарда Анварова. Он подозревается в получении взятки на сумму свыше 500 тысяч рублей.

В июне прошлого года, оперативники УФСБ по Башкирии также проводили обыски в филиале БашГУ в Сибае. Тогда под подозрения в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения попал директор Сибайского института БашГУ Зиннур Ярмухаметов, возбуждено уголовное дело.

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