В Уфе в главном здании БашГУ силовики провели обыски

Сегодня, 23 апреля, в главное здание Башкирского государственного университета заявились сотрудники ФСБ в штатском. Силовики проводят обыски в ректорате и изымают документацию, сообщает собственный источник «КП-Уфа» в учебном заведении.

По словам источника обыски прошли в кабинетах руководства университета и централизованной бухгалтерии. Какую цель преследуют силовики пока не известно. Возможно, речь идет о коррупционных преступлениях.

Ранее, в феврале 2018 года Следком по Башкирии возбудил уголовное дело в отношении начальника финансово-экономического отдела Башгосуниверситета 44-летнего Эдуарда Анварова. Он подозревается в получении взятки на сумму свыше 500 тысяч рублей.