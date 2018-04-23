В Уфе в главном здании БашГУ силовики провели обыски
Об этом сообщил «КП-Уфа» собственный источник в учебном заведении.
Об этом сообщил «КП-Уфа» собственный источник в учебном заведении.
Сегодня, 23 апреля, в главное здание Башкирского государственного университета заявились сотрудники ФСБ в штатском. Силовики проводят обыски в ректорате и изымают документацию, сообщает собственный источник «КП-Уфа» в учебном заведении.
По словам источника обыски прошли в кабинетах руководства университета и централизованной бухгалтерии. Какую цель преследуют силовики пока не известно. Возможно, речь идет о коррупционных преступлениях.
Ранее, в феврале 2018 года Следком по Башкирии возбудил уголовное дело в отношении начальника
В июне прошлого года, оперативники УФСБ по Башкирии также проводили обыски в филиале БашГУ в Сибае. Тогда под подозрения в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения попал директор Сибайского института БашГУ Зиннур Ярмухаметов, возбуждено уголовное дело.