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13:23 (мск), источник: РИА Новости

«Аэрофлот» предупредил о махинациях с бесплатными билетами

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. «Аэрофлот» предупредил о мошенниках, распространяющих в мессенджерах ложную информацию о бесплатных подарочных билетах авиакомпании, сообщила пресс-служба «Аэрофлота».

Источник: РИА Новости
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«Аэрофлот» официально заявляет, что информация о двух бесплатных подарочных билетах, которые авиакомпания дарит в честь своего 95-летия, является абсолютной ложью и мошенничеством, «Аэрофлот» не имеет никакого отношения к данной рассылке, — говорится в сообщении.

Как отмечает перевозчик, пользователи мессенджера WhatsApp получают мошеннические сообщения от имени «Аэрофлота», в которых предлагается получить два бесплатных билета, просто перейдя по ссылке. «Аэрофлот» напоминает, что единственным официальным сайтом авиакомпании является www.aeroflot.ru, и вся достоверная информация о текущих акциях, спецпредложениях, конкурсах и актуальных новостях размещается только на нем и в официальных аккаунтах авиакомпании в соцсетях.

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Авиакомпания обращает внимание, что участие в подобных «конкурсах» грозит устройствам пользователей вирусами, в результате чего злоумышленники могут получить доступ к личным данным, счетам и контактам. Это может быть использовано для хакерских атак, кражи средств, хранения запрещенной информации и рассылки спама.

«Аэрофлот» призывает пользователей интернета не поддаваться на провокации мошенников и остановить распространение заведомо ложной информации, — отмечает компания.

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