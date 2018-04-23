«Аэрофлот» предупредил о махинациях с бесплатными билетами

Источник: РИА Новости

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«Аэрофлот» официально заявляет, что информация о двух бесплатных подарочных билетах, которые авиакомпания дарит в честь своего 95-летия, является абсолютной ложью и мошенничеством, «Аэрофлот» не имеет никакого отношения к данной рассылке, — говорится в сообщении.

Как отмечает перевозчик, пользователи мессенджера WhatsApp получают мошеннические сообщения от имени «Аэрофлота», в которых предлагается получить два бесплатных билета, просто перейдя по ссылке. «Аэрофлот» напоминает, что единственным официальным сайтом авиакомпании является www.aeroflot.ru, и вся достоверная информация о текущих акциях, спецпредложениях, конкурсах и актуальных новостях размещается только на нем и в официальных аккаунтах авиакомпании в соцсетях.

Авиакомпания обращает внимание, что участие в подобных «конкурсах» грозит устройствам пользователей вирусами, в результате чего злоумышленники могут получить доступ к личным данным, счетам и контактам. Это может быть использовано для хакерских атак, кражи средств, хранения запрещенной информации и рассылки спама.