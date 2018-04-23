Пропавшего в Астане сотрудника КНБ ищут девятый месяц
В Астане продолжают разыскивать пропавшего в 2017 году сотрудника КНБ, сообщает Tengrinews.kz.
В Астане продолжают разыскивать пропавшего в 2017 году сотрудника КНБ, сообщает Tengrinews.kz.
32-летний Самат Шакеев в августе 2017 года не вернулся с работы домой. Тогда об исчезновении мужчины сообщила его супруга. В Астане были развешены объявления о пропаже жителя столицы, но сведений и информации не поступало.
«Проводится комплекс
Ранее в Комитете нацбезопасности отметили, что в рамках досудебного расследования совместно с ДВД Астаны проводится комплекс
По данному факту дело было зарегистрировано в ЕРДР.