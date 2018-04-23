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14:31 (мск), источник: Tengrinews

Пропавшего в Астане сотрудника КНБ ищут девятый месяц

В Астане продолжают разыскивать пропавшего в 2017 году сотрудника КНБ, сообщает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

32-летний Самат Шакеев в августе 2017 года не вернулся с работы домой. Тогда об исчезновении мужчины сообщила его супруга. В Астане были развешены объявления о пропаже жителя столицы, но сведений и информации не поступало.

«Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению местонахождения данного гражданина», — сообщили в пресс-службе столичного ДВД.

Ранее в Комитете нацбезопасности отметили, что в рамках досудебного расследования совместно с ДВД Астаны проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий для установления обстоятельств произошедшего.

По данному факту дело было зарегистрировано в ЕРДР.

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