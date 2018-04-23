Иномарка с четырьмя девушками утонула в Новосибирской области

Днем 22 апреля в деревне Новососедово Искитимского района в реке Ик утонул легковой автомобиль Renault, в котором находились четыре девушки. Местные жители своими силами провели спасательную операцию, вытащили из ледяной воды пострадавших, а затем с помощью трактора достали из реки машину. Вся операция длилась более пяти часов.

Ситуация осложнялась тем, что у реки Ик очень быстрое течение, а селяне не обладали специальными средствами: у них были только тросы и трактор. И горячее желание помочь несчастным барышням.

Дело в том, что на реке Ик нет капитального моста, только временная насыпная дамба, которую каждый год в половодье размывает. И движение по ней останавливают. А пешеходы могут воспользоваться подвесным мостиком, соединяющим берега реки и две части деревни Новососедово.

Молодые девушки ехали на одно из красивейших мест Искитимского района — тропу Зверобой. Двигались со стороны Новосибирска. Как утверждают, не заметили запрещающего знака и заехали на дамбу. У другого берега насыпь была размыта. Дамы решили, что там мелко, проскочат. И когда передние колеса «Рено» оказались в воде, под задними колесами щебеночное покрытие обвалилось. В результате автомобиль рухнул в воду почти на двухметровую глубину, как щепку, его потащило сильным течением по реке.

По словам очевидцев, иномарку отнесло от дамбы метров на восемь — в салон хлынула ледяная вода. Старосте села Новососедово Тамаре Сусловой сообщили о ЧП из районной диспетчерской службы. Женщина поспешила на берег. Там уже собрался народ, мужчины решали, как вытаскивать девушек на сушу.

«Я когда пришла на реку, девушка-водитель уже выбралась из автомобиля, — сообщила VN.ru Тамара Суслова. — Она метров 20 еще шла по воде, ее течением несло к переходному навесному мосту, но на берег вышла самостоятельно».

А трех пассажирок вытаскивали из воды местные парни. Александр Чернышев безо всякого специального одеяния бросился в ледяную воду, доплыл до утонувшей машины, подвязывал девушек веревкой, а затем их вытягивали на берег Вадим Вагайцев и Юрий Устенко.

Ближайший к месту происшествия дом на берегу реки принадлежит Евгению Шелестову. Мужчина приехал в деревню из Новосибирска. Продрогших путешественниц привели к нему. Евгений Борисович сразу растопил баню. Здесь же развернули штаб.

Затем на место происшествия прибыли ГИБДД, полицейские, пожарные. Из МЧС сообщили, что прислать спасателей для того, чтобы доставать из реки автомобиль не могут, поэтому пусть местные власти сами решают, как быть дальше.

Староста организовала местных жителей. Евгений Шелестов дал водолазный костюм, который надел Юрий Устенко. Его по веревкам сплавили к утонувшей иномарке, зацепили автомобиль. Александр Чернышов без специального костюма опять спустился в воду. Помогал Дмитрий Мельченко. Пенсионер Юрий Алборов пригнал свой трактор.

«Люди не были равнодушными, помогали всем селом. Кто трос принес, кто веревки крепил, — продолжает староста Тамара Суслова. — С третьей попытки мы машину к берегу подтянули».

Девушки благодарили своих спасателей и позвонили родственникам, которые приехали с эвакуатором. По словам старосты, утонувшая машина уже вряд ли подлежит восстановлению — бампер вырван, руль заклинило, стекла все разбиты.

Добавим, туристы приезжают в Новососедово, чтобы отдохнуть на Зверобое. Машины оставляют на берегу, сами по подвесному мосту перебираются на другой берег. В последнее время особенно много приезжих. А моста через реку нет. Дамбу насыпают только в июне, не раньше. «Из-за этой насыпной дамбы у нас за год бывает по три таких случая, — говорит староста Тамара Суслова. — Когда река разливается, людям на машинах невозможно попасть на ту сторону». А там живет около полусотни человек, там лыжная база находится, зона отдыха. А здесь и школа, и автобус, и магазин, вся социальная инфраструктура. Транспортная связь с «большой землей» только через Маслянинский район возможна.