Трое жителей Екатеринбурга задержаны за телефонные мошенничества

По предварительным данным, трое молодых людей с декабря 2017 по март 2018 года совершили около 20 махинаций, в результате которых людям был причинен ущерб на сумму более 300 тыс. рублей. Точное количество пострадавших в настоящее время устанавливается.

Как отмечает В. Горелых, подельники рассылали абонентам, живущим за пределами Свердловской области, смс от имени службы поддержки клиентов одного из банков. В сообщениях говорилось о том, что со счета граждан будет списано 16 тыс. рублей. Для получения дополнительной информации предлагалось позвонить по указанному номеру телефона.

Перезвонившим гражданам подозреваемые говорили, что отметить перевод можно в ближайшем банкомате, выполнив несколько действий. В итоге с банковских карт на счета сообщников переводились деньги. Похищенные средства члены группы делили между собой, говорится в сообщении.

Задержали молодых людей по местам их жительства. При обысках в их квартирах полицейские нашли более 100 сим-карт различных операторов сотовой связи и 12 мобильных телефонов.

По данным В. Горелых, сообщники познакомились в исправительной колонии Курганской области, там же придумали схему обмана граждан. Для конспирации подозреваемые искали жителей отделенных регионов страны. Установлены потерпевшие в возрасте от 40 до 79 лет из пяти субъектов России.